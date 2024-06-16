Надёжных коллег и благодарных пациентов пожелал псковским медикам Борис Елкин

18:02, 16 июня 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поздравил медиков с профессиональным праздником.

«Искренние слова благодарности и поздравления с профессиональным праздником тем, кто посвятил свою жизнь заботе о здоровье и благополучии других, - написал глава города.

«Огромное спасибо нашим врачам, фельдшерам, медсестрам и младшему медицинскому персоналу за преданность делу и высокий профессионализм. Даже в самых трудных условиях вы всегда приходите на помощь, помогаете сохранить жизни и дарите надежду на выздоровление.

Желаю всем медицинским работникам здоровья и счастья, надежных коллег и благодарных пациентов. Пусть у вас будет достаточно времени для себя и семьи!» - пожелал Борис Елкин.