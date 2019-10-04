0
16:58
Александр Котов поздравил коллектив Детской областной больницы с 20-летним юбилеем
16:35
Трёх подросших в тверском приюте медвежат выпустили в Псковской области
15:34
Девять заявок поданы на конкурс для социальных предпринимателей в Псковской области
14:04
Замминистра цифрового развития РФ высоко оценил готовность Псковской области к переходу на «цифру»
13:40
Фермер из Себежского района претендует на премию «Народное признание»
11:26
Определены победители конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО Псковской области
10:48
Спасшие попавшую в ДТП девочку полицейские поборются за «Народное признание»
Еще новости
Общество

Из-за ремонта 5 и 6 октября закроют дорогу из Пскова к садоводству «Пчёлка»

5 и 6 октября с 8:00 до 21:00 в связи с ремонтом дороги от автовокзала в Пскове до садоводческого товарищества «Пчёлка» через железнодорожную станцию Кебь на всё её протяжённости будут перекрыто движение автотранспорта.

Как сообщили Псковскому агентству информации пресс-службе в ГППО «Псковпассажиравтотранс», конечной остановкой автобуса, следующего по маршруту № 164 «Псков - Пчелка», в эти дни станет место после моста на повороте.

Время отправления в сторону города - согласно расписанию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов поздравил коллектив Детской областной больницы с 20-летним юбилеем
04 октября 2019
Александр Котов поздравил коллектив Детской областной больницы с 20-летним юбилеем
Трёх подросших в тверском приюте медвежат выпустили в Псковской области
04 октября 2019
Трёх подросших в тверском приюте медвежат выпустили в Псковской области
Девять заявок поданы на конкурс для социальных предпринимателей в Псковской области
04 октября 2019
Девять заявок поданы на конкурс для социальных предпринимателей в Псковской области
Замминистра цифрового развития РФ высоко оценил готовность Псковской области к переходу на «цифру»
04 октября 2019
Замминистра цифрового развития РФ высоко оценил готовность Псковской области к переходу на «цифру» 1
Фермер из Себежского района претендует на премию «Народное признание»
04 октября 2019
Фермер из Себежского района претендует на премию «Народное признание»
Определены победители конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО Псковской области
04 октября 2019
Определены победители конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным НКО Псковской области
Спасшие попавшую в ДТП девочку полицейские поборются за «Народное признание»
04 октября 2019
Спасшие попавшую в ДТП девочку полицейские поборются за «Народное признание»
В итальянской Генуе открывается выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова
04 октября 2019
В итальянской Генуе открывается выставка псковского фотографа Дмитрия Маркова

Идет загрузка...