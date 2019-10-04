Из-за ремонта 5 и 6 октября закроют дорогу из Пскова к садоводству «Пчёлка»

15:32, 04 октября 2019, ПАИ

5 и 6 октября с 8:00 до 21:00 в связи с ремонтом дороги от автовокзала в Пскове до садоводческого товарищества «Пчёлка» через железнодорожную станцию Кебь на всё её протяжённости будут перекрыто движение автотранспорта.

Как сообщили Псковскому агентству информации пресс-службе в ГППО «Псковпассажиравтотранс», конечной остановкой автобуса, следующего по маршруту № 164 «Псков - Пчелка», в эти дни станет место после моста на повороте.

Время отправления в сторону города - согласно расписанию.