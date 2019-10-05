Областная продовольственная ярмарка открылась в Пскове

09:26, 05 октября 2019, ПАИ

Областная продовольственная ярмарка «Осень-2019» открылась в Пскове 5 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Торговые ряды развернулись на Октябрьской площади на пространстве от Октябрьского проспекта до улицы Некрасова и по улице Советской до пересечения с улицей Детской. Здесь псковичи могут приобрести продукцию порядка 300 фермеров и сельхозпредприятий со всей Псковской области. Представлены и товары из соседних регионов: Санкт-Петербурга, Новгородской и Смоленской областей.

С 10:00 до 15:00 будет проходить концертная программа для жителей и гостей города. Также состоится традиционный конкурс, в рамках которого отметят лучшие предприятия, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции, перерабатывающей промышленностью. Выберут и самые успешные личные подсобные крестьянско-фермерские хозяйства.

Ярмарка будет работать до 16:00. На это время закрыты для проезда центральные улицы, на которых разместились торговые ряды.