Погоня со стрельбой и возгоранием автомобиля произошла на шоссе Таллин - Тарту

18:04, 04 октября 2019, ПАИ

Вечером 3 октября на шоссе Таллин - Тарту в Эстонии водитель автомобиля Mercedes-Benz с простреленными колесами попытался скрыться от полиции.

Как сообщает Delfi.ee, в Таллине патруль потребовал у водителя автомобиля Mercedes-Benz остановиться, но мужчина проигнорировал и, прибавив скорость, направился в сторону Тарту.

Во время движения по скользкому из-за дождя шоссе водитель Mercedes на некоторое время потерял управление транспортным средством и сделал несколько «пируэтов» на дороге, однако и после этого продолжил движение. «Чтобы прекратить беспорядки, полицейский произвел несколько выстрелов по колесам, в результате удалось прострелить переднее колесо автомобиля», - рассказал начальник оперативного отдела Северной префектуры Вейко Рэндлейн, уточнив, что и этот факт не остановил водителя, он, наоборот увеличил скорость до 200 км/ч, попутно сталкиваясь с другими участниками дорожного движения.

Через полчаса погони автомобиль загорелся и вынужден был остановиться. В итоге полиция задержала 29-летнего водителя и его 53-летнего пассажира. Оба были трезвы. Однако выяснилось, что водитель транспортного средства находится под следствием. Мужчин отвезли в полицейский участок, против водителя возбуждено уголовное дело по статье «Систематическое вождение без лицензии».