0
14:43
«Через двадцать дней его ждали дома мама и невеста»: Первая учительница рассказала о погибшем под Псковом десантнике из Мордовии
20:50
Десантник разбился при прыжке с парашютом в Псковской области
17:50
История о принципиальной бабушке и доверчивом муже: Почему жительница Пскова подарила младенца супругам из Вологды
21:14
Пожилого мужчину разыскивают в Великих Луках
12:17
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
13:02
Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
12:40
Умер народный артист СССР Марк Захаров
Еще новости
Происшествия

Погоня со стрельбой и возгоранием автомобиля произошла на шоссе Таллин - Тарту

Вечером 3 октября на шоссе Таллин - Тарту в Эстонии водитель автомобиля Mercedes-Benz с простреленными колесами попытался скрыться от полиции.

Как сообщает Delfi.ee, в Таллине патруль потребовал у водителя автомобиля Mercedes-Benz остановиться, но мужчина проигнорировал и, прибавив скорость, направился в сторону Тарту.

Во время движения по скользкому из-за дождя шоссе водитель Mercedes на некоторое время потерял управление транспортным средством и сделал несколько «пируэтов» на дороге, однако и после этого продолжил движение. «Чтобы прекратить беспорядки, полицейский произвел несколько выстрелов по колесам, в результате удалось прострелить переднее колесо автомобиля», - рассказал начальник оперативного отдела Северной префектуры Вейко Рэндлейн, уточнив, что и этот факт не остановил водителя, он, наоборот увеличил скорость до 200 км/ч, попутно сталкиваясь с другими участниками дорожного движения.

Через полчаса погони автомобиль загорелся и вынужден был остановиться. В итоге полиция задержала 29-летнего водителя и его 53-летнего пассажира. Оба были трезвы. Однако выяснилось, что водитель транспортного средства находится под следствием. Мужчин отвезли в полицейский участок, против водителя возбуждено уголовное дело по статье «Систематическое вождение без лицензии».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Десантник разбился при прыжке с парашютом в Псковской области
03 октября 2019
Десантник разбился при прыжке с парашютом в Псковской области
Пожилого мужчину разыскивают в Великих Луках
30 сентября 2019
Пожилого мужчину разыскивают в Великих Луках
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
30 сентября 2019
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
28 сентября 2019
Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
Умер народный артист СССР Марк Захаров
28 сентября 2019
Умер народный артист СССР Марк Захаров
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
27 сентября 2019
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
27 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
«Дерзкие аферисты» из Пскова стали героями программы Андрея Малахова о мошенниках Санкт-Петербурга
27 сентября 2019
«Дерзкие аферисты» из Пскова стали героями программы Андрея Малахова о мошенниках Санкт-Петербурга

Идет загрузка...