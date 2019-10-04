Благотворительные акции проходят в домах для престарелых в Псковской области

21:20, 04 октября 2019, ПАИ

Сторонники «Единой России» совместно с региональным отделением Союза женщин России провели в Лавровском доме-интернате для престарелых и инвалидов (Печорский район) благотворительную акцию, приуроченную ко Дню пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Для пожилых людей организовали развлекательную программу и профессиональную фотосессию, после которой каждый получил на память свой снимок от Ирины Большаковой. Также всем подопечным социального учреждения вручили подарки - сторонники партии собрали для женщин и мужчин 69 наборов, в которые вошли книги, украшения, шарфы, платки, тапочки, носки, носовые платки, майки, сладости и фрукты.

В пресс-службе отметили, что вещи и продукты передали коллективы предприятий и организаций, неравнодушные псковичи, сотрудники регионального исполкома «Единой России» и областного Собрания депутатов. При этом самый большой вклад сделал гуманитарный лицей Пскова.

«Очень приятно, что столько небезразличных людей в городе Пскове откликнулось на нашу акцию ко Дню пожилого человека. Работники предприятий и учреждений, предприниматели и пенсионеры, школьники. Учащиеся гуманитарного лицея собрали бабушкам и дедушкам, находящимся в домах-интернатах, около 30 килограммов сладостей. Садоводы СНТ «Озерное» передали большой пакет яблок. Люди трогательно собирали платочки, бусы, книги, варенье, принесли сотни книг», - рассказала заместитель руководителя РИК партии и председателя псковского отделения Союза женщин России Светлана Медведева.

Собранные подарки также передали в Первомайский психоневрологический интернат (Палкинский район) и Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов. При первой возможности книги и одежду отправят в Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Струго-Красненский район), добавили в пресс-службе.