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Общество

Владимир Путин поддержал идею создания масштабных граффити в спальных районах

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу создания арт-фестивалей, в рамках которых расписывают масштабными граффити фасады жилых домов в разных городах России, пишет РИА Новости.

«Обязательно поддержу (создание проекта в регионах), потому что считаю, что это очень интересно, важно и полезно. Очень важно, и чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах РФ, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми. Важно, чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важные. Тогда результат будет гораздо лучше того, что мы имеем на сегодняшний день», - сказал Владимир Путин в ответ на вопрос, поддерживает ли он создание подобных фестивалей в других регионах страны.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева рассказала президенту, что проект дал старт экономическому развитию. По ее словам, в микрорайоне Новая Трехгорка стали появляться новые кофейни, а прошлые начали увеличивать свои рабочие коллективы. «Художники ходили пили кофе, начали приезжать туристы, на днях к нам приехал автобус с китайскими туристами, жители уже проводят экскурсии им», - добавила она.

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