Александр Котов: Учитель – не просто профессия, это призвание

10:21, 05 октября 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил учителей, преподавателей, воспитателей и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Спикер ПОС отметил, что учитель – не просто профессия, это призвание. По его мнению, только увлеченные своим делом и искренне любящие детей люди могут быть педагогами.

Александр Котов подчеркнул, что настоящий учитель отдаёт ученикам не только предусмотренные школьной программой часы занятий, но и вкладывает в своих воспитанников сердце и душу, чтобы научить их быть порядочными, мыслящими и успешными людьми.

«Работать учителем нелегко, зачастую это напряжение, нервы, усталость. Важно, чтобы педагог ощущал отдачу от своего труда, чувствовал уважение учеников, получал признание общества и поддержку государства», - заявил председатель областного Собрания. Он пожелал педагогам всех поколений счастья, здоровья и благополучия.