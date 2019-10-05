Педагоги псковских школ получили поздравления от властей города и депутатов

11:39, 05 октября 2019, ПАИ

Накануне Дня учителя педагоги Пскова получили поздравления от городских властей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

И. п. главы Пскова Елена Полонская поздравила учителей как депутат по округу № 8, посетив школу № 4. «В рядах учителей не бывает случайных людей. Это не просто профессия - это призвание, образ жизни, состояние души», - отметила Елена Полонская. Она назвала труд учителя одним из самых благородных, требующим полной самоотдачи, терпения и любви к детям. «Вы, как никто другой, знаете, чем живут современные дети, вместе с ними каждый раз открываете мир новых знаний, помогая им постичь сложные науки и получить бесценный опыт жизни», - обратилась и. п. главы Пскова к педагогам. Она поблагодарила педагогический коллектив школы за обучение и воспитание юных горожан, пожелала «творческих успехов в покорении педагогического Олимпа, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, здоровья». Педагоги также получили поздравительные адреса и подарки, поздравления от учащихся и их родителей.

Глава администрации города Пскова Александр Братчиков присоединился к поздравлениям. В приветственном адресе псковским учителям говорится о том, что их работа - ответственный труд, который требует огромных душевных и физических сил, высокого профессионализма, мудрости и терпения. «Вы не просто даете подрастающему поколению прочные знания, но и воспитываете нравственные ориентиры, помогаете детям раскрывать свои таланты и готовите к самостоятельной жизни», - отметил Александр Братчиков. По его мнению, главным результатом работы педагогов является формирование разносторонней гармоничной личности. Глава администрации города выразил учителям признательность и благодарность за верность профессиональному долгу, неиссякаемую веру в своих учеников, душевную теплоту и заботу, которую они ежедневно дарят детям.

Педагогические коллективы школ №№ 18 и 11 получили поздравления от депутата по избирательному округу № 2 Сергея Колосова. Он поблагодарил руководителя школы № 18 Маргариту Ильину и директора школы № 11 Анну Михайлову за труд и терпение, а также пожелал им новых успехов и благодарных учеников, вручил педагогам подарки и цветы.

Депутат по округу № 9 Юлия Пожидаева поздравила с профессиональным праздником педагогов Многопрофильного правового лицея № 8. Она пожелала крепкого здоровья, роста заработной платы и всех благ учителям, директору лицея Ирине Прокопчук и ветеранам педагогического труда. Учащиеся образовательного учреждения подготовили по случаю Дня учителя концерт.

Депутат по округу № 13 Галина Неваленная посетила школу № 12 и вручила директору образовательного учреждения Виктору Аксенову приветственный адрес Псковской городской Думы.

В школе № 20 она вручила цветы и поздравление директору учреждения Татьяне Савченковой. «Учитель - это не просто профессия, а целое мировоззрение. Каждому ученику учитель отдает частичку своей души, а каждый из нас всю жизнь хранит любовь к первому учителю. Мы желаем вам счастья, вдохновения, талантливых и благодарных учеников. Вы - настоящие творцы будущего!» - заявила Галина Неваленная.

В школе № 3 в микрорайоне Овсище также состоялся праздничный концерт. Здесь учителей поздравил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Он уверен, что учитель - это одна из тех профессий, без которых немыслимо современное общество, и педагоги играют важную роль в воспитании настоящих профессионалов. Депутат выразил надежду, что ученики будут благодарны педагогам и после окончания школы еще долгое время будут с теплом вспоминать своих наставников.

Григорий Стороненков вручил директору школы Александру Дедову цветы, приветственный адрес и памятный подарок от имени и. п. главы Пскова, администрации муниципалитета и депутатов гордумы, а учителям – почетные грамоты Управления образования администрации города.