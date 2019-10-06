«Ну и гады»: Каких необычных животных и насекомых продают в Псковской области через сайты объявлений

18:42, 06 октября 2019, ПАИ

Помнится, Малыш в книге про Карлсона мечтал о щенке. В сказках часто то коты с голливудской улыбкой, то белые кролики становятся сюжетообразующими персонажами. На сайтах объявлений встретить этих животных можно довольно часто, в том числе в предложениях по Псковской области.

Но есть в этом списке и нечто другое. Или Другие.

Корреспондент Псковского агентства информации изучил объявления.

«Продам поросят», «продам теленка», «коза», «собака», «котята», «хомяки» и «морские свинки», «хорьки» и даже «лошади» - вот те животные, которые чаще всего встречаются в категории «продам» на всевозможных сайтах.

И, судя по объявлениям, продают не только крохотных питомцев, которым еще и месяца не исполнилось, но и старичков, по меркам возраста человека они давно уже должны были выйти на пенсию.

Однако большинство объявлений оставляют те, кто хотел бы избавиться от приплода своих питомцев. За корову запрашивают от 20 до 50 тысяч. За поросенка от 2 до 7 тысяч рублей. Козы обойдутся в суммы от 1 до 7 тысяч. Камерунские козлята подороже – около 20 тысяч. Куры от 600 рублей до 2 тысяч.

Но есть в этом списке и совсем экзотические создания, не часто встречающиеся в нашей полосе.

Например, гигантские улитки ахатины. Они могут достигать 30 сантиметров в длину, весом быть до полукилограмма. В Пскове их предлагают по цене от 25 рублей до 2 тысяч рублей за одну особь. Кому как повезет.

Отыскать можно и личинки восковой моли или бабочки фараона. Но, судя по всему, покупают их не для разведения, а для «приготовления». Содержащиеся в личинке ферменты используют в так называемой народной медицине. Делают настойки и другие средства. Говорят, они помогают в очищении сосудов. Стоит это чудо 600 рублей.

Удивительно, но псковичи торгуют и индийскими палочниками. Это тоже насекомое. Названо оно так за сходство с палочкой. В длину могут достигать 12-13 сантиметров. Питаются листьями салата, малины, ежевики и розы. «Маленькие и миленькие уродцы», - именно так охарактеризовал свой товар автор объявления на одном из сайтов и предложил покупателям приезжать за насекомыми с очень большими контейнерами.

При желании, если у вас нет панического страха перед арахнидами, можно выбрать и паучка. Например, птицееда. Размер членистоногого может достигать 20 сантиметров. В Пскове вам их предложат по цене около 1 – 2 тысяч рублей.

Можно прикупить и мадагаскарских тараканов. Всего за 50 рублей с подарочной коробочкой. Правда, с родословной будет дороже. И это не шутка. Владелец Александр проживает в Великих Луках. Убежден, что такие питомцы отлично подойдут даже тем, у кого в доме уже есть неуживчивые и капризные до внимания собаки и кошки.

Одним словом, в дебрях интернета можно найти все и на любой вкус. И если вам предстоит делать подарок для любимых родственников или друзей, то вполне можно сэкономить свои деньги и выбрать «няшек» и «любимок» из числа редких и странных животных и насекомых. Главное, вначале уточнить у юбиляра отношение ко всему диковинному.