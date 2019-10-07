Естественный прирост населения начнется в России после 2024 года

10:25, 07 октября 2019, ПАИ

Естественный прирост населения в России начнется не раньше 2024 года. Это следует из прогноза социально-экономического развития страны, который подготовило Минэкономразвития, сообщает ТАСС.

Согласно прогнозу, в 2023 году естественная убыль еще сохранится, а в 2024 году будет отмечаться естественный прирост населения и количество россиян может достигнуть 148,7 млн человек.

В исследовании Минэкономразвития отмечается, что сейчас существуют тенденции старения жителей страны и ухудшение возрастной структуры населения. Также зафиксировано снижение численности женщин в раннем и среднем репродуктивном возрасте от 20 до 34 лет. При этом сохраняется высокий уровень смертности в экономически активном возрасте.

х.