Тело мужчины с признаками падения с высоты обнаружили в Пскове
Днём 7 октября у дома №1 по улице Михайловской в Пскове найдено тело 55-летнего мужчины с характерными признаками падения с высоты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.
В ведомстве отметили, что предположительно, мужчина упал с общественного балкона на 11 этаже. В пресс-службе добавили, что в результате падения человека припаркованные у дома автомобили не пострадали.
По предварительным данным, мужчина не является жителем дома на улице Михайловской, 1. На месте происшествия работают следователи.