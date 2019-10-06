0
11:48
В Санкт-Петербурге бастуют курьеры компании OZON
14:43
«Через двадцать дней его ждали дома мама и невеста»: Первая учительница рассказала о погибшем под Псковом десантнике из Мордовии
20:50
Десантник разбился при прыжке с парашютом в Псковской области
17:50
История о принципиальной бабушке и доверчивом муже: Почему жительница Пскова подарила младенца супругам из Вологды
21:14
Пожилого мужчину разыскивают в Великих Луках
12:17
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
13:02
Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
Еще новости
Происшествия

Тело мужчины с признаками падения с высоты обнаружили в Пскове

Днём 7 октября у дома №1 по улице Михайловской в Пскове найдено тело 55-летнего мужчины с характерными признаками падения с высоты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

В ведомстве отметили, что предположительно, мужчина упал с общественного балкона на 11 этаже. В пресс-службе добавили, что в результате падения человека припаркованные у дома автомобили не пострадали.

По предварительным данным, мужчина не является жителем дома на улице Михайловской, 1. На месте происшествия работают следователи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Санкт-Петербурге бастуют курьеры компании OZON
06 октября 2019
В Санкт-Петербурге бастуют курьеры компании OZON
Десантник разбился при прыжке с парашютом в Псковской области
03 октября 2019
Десантник разбился при прыжке с парашютом в Псковской области
Пожилого мужчину разыскивают в Великих Луках
30 сентября 2019
Пожилого мужчину разыскивают в Великих Луках
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
30 сентября 2019
В Псковской области снижается количество погибших в результате преступлений
Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
28 сентября 2019
Сразу несколько экипажей вылетели в кювет на четвертом спецучастке ралли «Псков Ганзейский», на трассе - скорая
Умер народный артист СССР Марк Захаров
28 сентября 2019
Умер народный артист СССР Марк Захаров
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
27 сентября 2019
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
27 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»

Идет загрузка...