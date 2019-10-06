Тело мужчины с признаками падения с высоты обнаружили в Пскове

13:32, 07 октября 2019, ПАИ

Днём 7 октября у дома №1 по улице Михайловской в Пскове найдено тело 55-летнего мужчины с характерными признаками падения с высоты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

В ведомстве отметили, что предположительно, мужчина упал с общественного балкона на 11 этаже. В пресс-службе добавили, что в результате падения человека припаркованные у дома автомобили не пострадали.

По предварительным данным, мужчина не является жителем дома на улице Михайловской, 1. На месте происшествия работают следователи.