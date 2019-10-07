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Общество

Псковская филармония может выйти из состава театрально-концертной дирекции

Псковская областная филармония может выйти из состава Театрально-концертной дирекции региона. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с коллективом симфонического оркестра Псковской областной филармонии 7 октября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам губернатора, существуют планы, по которым псковская филармония может получить право юридической и финансовой свободы. «А театрально-концертную дирекцию переформатировать в концертную дирекцию. Она будет заниматься подготовкой мероприятий», - пояснил Михаил Ведерников.

«При организации филармонии как самостоятельной единицы нам придется добрать 25 человек», - заметила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

Глава региона также предложил передать в введение псковской филармонии псковский сводный хор. По его мнению, у филармонии должен быть свой хор.

Театрально-концертная дирекция Псковской области была создана в декабре 2014 года. В её состав вошли три бюджетных учреждения культуры: Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Псковский областной театр кукол и Псковская областная филармония.

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