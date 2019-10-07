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Общество

Деревья будут спилены при реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове

В Пскове при реконструкции улицы Леона Поземского будут спилены деревья, но всё же большую часть зелёных насаждений удастся сохранить. Об этом заявила и. п. главы Пскова Елена Полонская в ходе депутатского контрольного выхода на участок этой улицы 7 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Елены Полонской, депутатский корпус берет ситуацию со спилом деревьев на контроль. Она также рассказала, что большую часть зеленых насаждений, которые планировалось спилить при реконструкции улицы Леона Поземского, удается сохранить благодаря изменению в решение Псковской городской Думы по нормам отступа: ранее была дана рекомендация о том, что от проезжей части для посадки зеленых насаждений необходимо предусматривать отступ в 2 метра, сегодня решением гордумы дана рекомендация об отступе 0,7 метра.

  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова
  • Контрольный выход депутатов Псковской городской Думы на улицу Леона Поземского
    Фото: Дарья Хваткова

«По итогам сегодняшнего депутатского контрольного выхода на улицу Леона Поземского будет созвана комиссия Псковской городской Думы, где единогласно, я уверена в этом, депутаты поддержат решение о произведение компенсационных посадок зеленых насаждений, когда у нас одно дерево спиливается и одно дерево сажается», - добавила Елена Полонская.

И. п. главы Пскова также заявила, что необходимо вынести администрации города рекомендацию для того, чтобы предусмотреть в проекте бюджета на 2020 год средства на посадку зеленых насаждений.

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