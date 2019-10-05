Намечены сроки аграрной микропереписи в России

21:52, 07 октября 2019, ПАИ

Минэкономразвития (МЭР) РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому в России с 1 по 30 июля 2021 года планируется провести сельскохозяйственную микроперепись, сообщает Росбалт.

Как следует из документа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов, благодаря данному мероприятию будет собрана статистика «о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве» с целью «разработки прогноза его развития, мер экономического воздействия на повышение эффективности сельхозпроизводства».

Как предполагается, микропереписью будут охвачены не менее 30% объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.

В документе поясняется, что такое выборочное наблюдение проводится между сельскохозяйственными переписями, но не позднее чем через 5 лет после очередной из них.

Напомним также, еще 22 июля, на совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что российский АПК демонстрирует уверенный и активный рост, причем, по его словам, «это видно невооруженным взглядом». Глава правительства также констатировал, что экспорт российской агропродукции также «развивается достаточно успешно».

Позже, 15 августа, он объявил, что подписал долгосрочную стратегию развития зернового комплекса до 2035 года. Как тогда заявил премьер, «долгосрочная стратегия развития зернового комплекса до 2035 года — это действительно важный документ, поскольку зерно — один из ключевых товаров в структуре нашего экспорта».

На заседании кабмина 2 октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев доложил, что, по оценкам министерства, сбор зерновых по итогам этого года составит порядка 118 млн тонн, в том числе прогнозируется рост урожая пшеницы до 78 млн тонн.

«Даже по предварительным результатам мы видим, что ориентиры госпрограммы АПК по валовому сбору уже достигнуты. По итогам года мы рассчитываем на перевыполнение плана. Ожидаем сбор зерновых в объёме порядка 118 млн тонн, в том числе прогнозируется рост урожая пшеницы до 78 млн т. Этого объема достаточно как для обеспечения внутренних потребностей нашей страны, так и для реализации экспортного потенциала АПК России», — заверил Патрушев.

Он особо подчеркнул, что «вместе с количеством мы работаем над качеством урожая», и «в текущем году впервые за семь лет выявлена пшеница наивысшего, первого класса».

Кроме того, объявил глава Минсельхоза, «ожидается рекордный объем производства овощей в зимних теплицах», причем «урожай планируется в объеме 1,2 млн тонн», что «почти на 20% выше плановых показателей».