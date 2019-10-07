Правительство установило допустимую долю мигрантов в экономике РФ

22:13, 07 октября 2019, ПАИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, сообщает Росбалт.

Так, теперь мигранты не смогут заниматься розничной торговлей в нестационарных торговых объектах, на рынках и в аптеках — установленная правительством допустимая доля иностранцев в этих категориях равна 0%.

Однако в некоторых сферах власти сохранили нормы, установленные на текущий год. Например, в сферах прочего сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта доля иностранных работников не может превышать 26% от общего числа сотрудников. В сфере выращивании овощей их должно быть не более 50%, в строительстве — 80%. Однако норма по строительству не распространяется на территорию столицы, Бурятии, Амурской области и Дагестана.

Как отмечается на сайте правительства, принятые решения нужны для регулирования привлечения иностранных работников в отдельные виды экономической деятельности и необходимости трудоустройства в первую очередь граждан РФ.

Ранее сообщалось, что почти три четверти жителей России (72%) считают, что российские власти должны ограничить приток в страну иностранной рабочей силы.