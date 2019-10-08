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Общество

Почти на 12% подорожали за год новостройки в России

На 11,9% увеличилась средняя стоимость новостроек в городах России (до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м) с августа прошлого года по сентябрь 2019-го, пишет газета «Известия» по данным сервиса «Авито Недвижимость».

Отмечается, что цены на вторичное жилье реагируют на рыночную ситуацию и увеличиваются вслед за новостройками схожими темпами — за год вторичка подорожала в среднем на 8%, до 65,8 тыс. рублей за 1 квадратный метр.

В аналитической записке Банка России «Жилищное строительство», опубликованной 4 октября, говорится, что цены на новостройки и вторичное жилье растут с конца 2017-го - начала 2018 года.

Осенью цены продолжат увеличиваться, поскольку в это время традиционно растет спрос на квартиры, но к декабрю заметный рост прекратится.

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