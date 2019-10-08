Путешествующие по «Серебряному ожерелью» будут получать паспорта туриста

10:44, 08 октября 2019, ПАИ

С 7 октября путешественникам, которые намерены побывать в городах «Серебряного ожерелья России», будут выдавать паспорта туриста. Об этом со ссылкой на комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга сообщает spbdnevnik.ru.

Буклет «Паспорт туриста. Серебряное ожерелье России» является персонализированным сувенирным изданием, которое напоминает российский паспорт. Он объединит 11 регионов-участников проекта «Серебряное ожерелье России», в том числе Псковскую область.

«Паспорт предназначен для внутренней и внешней аудитории и будет распространяться на крупных межрегиональных, международных туристических выставках и форумах, также паспорта можно получить в туристско-информационных центрах регионов, входящих в проект «Серебряное ожерелье России», тем самым турист стимулируется к посещению всех 11 городов России, входящих в данный проект», – рассказали в комитете.

Получить паспорта можно в двух офисах Городского туристско-информационного бюро на Дворцовой площади и Садовой улице.

«Серебряное ожерелье России» – это проект, включающий уникальные памятники истории и культуры северо-запада России. К началу этого года к проекту присоединились все 11 субъектов Северо-Западного федерального округа: Калининград – Псков – Великий Новгород – Вологда – Сыктывкар – Нарьян-Мар – Архангельск – Мурманск – Петрозаводск – Ленинградская область (Лодейное Поле, Новая Ладога, Старая Ладога, Шлиссельбург) – Санкт-Петербург.