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Общество

Руководство Псковпассажиравтотранса: Многое сделано для улучшения условий труда кондукторов и водителей

«Мы многое сделали для улучшения условий труда кондукторов и водителей, но многое еще предстоит сделать», - заявил и. о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Куренков на встрече с водителями, кондукторами и диспетчерами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Работники озвучили тему оплаты труда и дополнительных отпусков, а также задали производственные вопросы, решение которых должно способствовать повышению качества работы кондукторов и водителей на линии. Водители подняли вопрос подготовки городских автобусов к зиме и обратили внимание на освещение в салонах.

«Рассматривались и вопросы «внешней» политики. Все сошлись на мнении, что переломный момент в жизни предприятия нужно пережить, «не вынося сор из избы». Работники автопарка дали негативную оценку действиям индивидуалов, которые пытаются говорить от имени всего коллектива и сеют зерно раздора», - заявили в пресс-службе.

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