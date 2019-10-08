Псковский «Максимус» отметит день рождения 13 октября
Торговый центр «Максимус» в Пскове отметит свой день рождения 13 октября, сообщили Псковскому агентству информации в администрации комплекса.
«Традиционно осенью свой день рождения отмечает один из популярнейших торговых центров Пскова — ТЦ «Максимус»! Нынешняя осень не станет исключением!» — рассказали в администрации.
13 октября состоится праздничная программа, а всех покупателей ожидают подарки и сюрпризы. Начало программы в 13:00. Вход на мероприятие свободный.