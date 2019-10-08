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Общество

Эксперт назвала причину очередей в детской стоматологии в Пскове

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина назвала причину очередей в детской стоматологической поликлинике в Пскове. «Проблема, действительно, существует, но не столько в том, что плохо работ администрация поликлиники, а том, что в принципе пропускная способность ниже, чем требуется, с учётом численности прикрепленного населения», - заявила она в эфире ПАИ-live.

Также, по словам Надежды Рагозиной, нужно учитывать то, что услугами городской стоматологической поликлиники пользуется население Псковского района. «Она объективно перегружена. Организационные меры, которые направлены на то, чтобы упорядочить потоки, уже приняты», - заявила специалист. Она напомнила, что существуют дистанционные способы записи на прием к врачу: по телефону, через интернет, инфомат в холле поликлиники, талоны на котором открываются на срок до 14 дней.

По мнению Надежды Рагозиной, чтобы увеличить мощности поликлиники нужно расширять площади.

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