Псковская область стала одним из лидеров по посещаемости учреждений культуры

15:26, 08 октября 2019, ПАИ

Псковская область вошла в число лидеров по посещаемости учреждений культуры в рамках национального проекта «Культура». Об этом заявила заместитель министра культуры России Ольга Ярилова, сообщается на сайте «Национальные проекты: будущее России».

По словам Ольги Яриловой, в число лидеров по количеству посещений учреждений культуры кроме Псковской области вошли также Алтайский край, Чукотка, Крым, Иркутская, Воронежская и Липецкая области.

Среди отстающих по посещаемости регионов оказались Дагестан, Хакасия, Северная Осетия, Калмыкия, Кабардино-Балкария и Новгородская область. При этом она отметила, что у этих субъектов не очень низкие показатели, но им есть куда стремиться.

В целом в текущем году количество посещений учреждений культуры составило 615,7 млн. Ольга Ярилова отметила, что показатели по посещаемости уже перевыполнены, так как в этом году планировались 586,3 млн визитов.

Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Приоритетом нацпроекта «Культура» является увеличение к 2024 году посещаемости учреждений культуры на 15%.