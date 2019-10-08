Псковпассажиравтотранс о ситуации со школьницей без справки: На высадку детей действует строгий запрет

16:45, 08 октября 2019, ПАИ

Представители компании «Псковпассажиравтотранс» прокомментировали ситуацию со школьницей, которую, по словам уполномоченного по правам ребенка в Псковской области, высадили из автобуса из-за отсутствия справки образовательного учреждения. Якобы девочка ехала в общественном транспорте с ученическим проездным, а вот документа, подтверждающего то, что она ученица, при ней не было. Как рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в транспортной компании, школьницу из автобуса не высаживали, а вот проездной действительно изъяли, но впоследствии вернули.

«Случай, описанный детским омбудсменом Натальей Соколовой, не совсем соответствует действительности. Во-первых, ребенка никто не высаживал и этому имеются свидетели. Во-вторых, при изъятии проездного билета у школьницы, контролер (не кондуктор) отметила, что проездной документ можно будет забрать в автопарке у начальника контрольно-ревизионного отдела при предъявлении справки из школы, что и сделали родители девочки», - пояснили на предприятии.

Собеседник подчеркнул, что в сентябре были учтены различные объективные и субъективные обстоятельства, связанные с оформлением школьных и студенческих справок, подтверждающих право на льготу при покупке проездного, кондукторы и контролеры были лояльны к юным пассажирам и не требовали документы.

«Предприятие отвело «на раскачку» целый сентябрь. В начале октября на официальных ресурсах ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» была размещена информация, напоминающая родителям, что месяц на исходе и пора бы детям заиметь справки, подтверждающие их льготу при проезде в городском транспорте, при себе», - добавили в компании.

В администрации автопредприятия особо подчеркнули, что «относительно детской категории пассажиров в возрасте до 16 лет политика предприятия более чем лояльная». «На высадку таких пассажиров действует строгий запрет, о чем ежедневно упоминается в инструктаже кондукторов и контролеров автобусного парка. Более того, обсуждая вопрос с профильными ведомствами, руководство предприятия приняло решение не изымать проездные билеты у этой категории граждан, а передавать данные в комитет по транспорту и дорожному хозяйству», - уточнили в компании.

Между тем Наталья Соколова, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области, которой и пожаловалась мама школьницы на то, что у ее дочери отобрали проездной, сообщила, что обсуждала вопрос с руководством предприятия «Псковпассажиравтотранс».

Говорили не только о школьниках, но и о возможности приобретения льготного проездного билета при предоставления копии документа, например, удостоверения инвалида, заверенного у нотариуса.