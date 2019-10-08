14 медалей привезли псковские боксёры с межрегионального турнира

17:32, 08 октября 2019, ПАИ

Псковичи завоевали 9 золотых и 5 серебряных медалей на соревнованиях XXI межрегионального турнира по боксу памяти В. М. Нестерова и Ю. Е. Серебрякова, который проходил в Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего в турнире участвовали 84 спортсмена из 13 городов Псковской, Мурманской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Псков представляли 23 боксёра.

Среди юношей 2007-2008 года рождения первое место заняли Алексей Елисеев в весовой категории до 34 килограммов и Никита Алексеев – до 56 килограммов. Второе место завоевал Даниил Миронов в весовой категории до 34 килограммов.

Среди юношей 2005-2006 года рождения первым в весовой категории до 50 килограммов стал Антон Коношенко, до 60 килограммов – Дмитрий Азиков, до 66 килограммов – Федор Осипов, второе место в весовой категории до 76 килограммов занял Михаил Климов.

Среди юношей 2003-2004 года рождения «золото» выиграли четыре спортсмена. Иван Тимофеев – в весовой категории до 50 килограммов, Сергей Клешков – до 57 килограммов, Григорий Зубков – до 60 килограммов, Вадим Иванов – в весовой категории до 66 килограммов. «Серебро» завоевал Максим Богов в весовой категории до 66 килограммов.

Кирилл Кукушкин стал серебряным призером среди юношей 2009-2010 года рождения в весовой категории до 26 килограммов, а Павел Ефимов выиграл «серебро» в весе до 75 килограммов среди юниоров 2001-2002 года рождения.

Тренерами спортсменов выступают Вячеслав и Александр Ярулины, Вадим Голик, Андрей Гордей и Алексей Кругликов.