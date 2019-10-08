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Общество

Псковские газовики отработали оперативные действия по ликвидации утечки газа

Аварийно-диспетчерская служба АО «Газпром газораспределение Псков» совместно со службами экстренного реагирования города провели учебно-тренировочное занятие с выездом на место условного происшествия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков». 

В ходе занятия были отработаны действия аварийной бригады при поступлении заявки о загазованности подвала многоквартирного жилого дома. Газовики провели обследование трассы подземного газопровода, выявили место его повреждения и локализовали предполагаемую аварию. Работы производились с применением специального подъемного механизма и средств индивидуальной защиты в условиях загазованности.

При участии представителей городских служб на месте ЧП были проведены работы по условному отключению аварийного объекта от всех коммуникаций.

«Совместные учебно-тренировочные занятия позволяют максимально скоординировать действия служб экстренного реагирования, выявить и устранить возможные замечания, а также довести до автоматизма навыки, необходимые в случае реального ЧП", - отметил начальник центральной диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Псков» Алексей Нестеров.

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