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День памяти жертв фашизма отмечается сегодня

День памяти жертв фашизма посвящён десяткам миллионов людей, погибших в результате одной из самых страшных трагедий в истории человечества. Среди них были военнослужащие, которых фашистские лидеры столкнули друг с другом, но ещё больше жертв было среди мирного населения. Люди погибали под бомбёжками, в концлагерях, от голода и болезней.

Фото: ПАИ

Решение отмечать Международный день памяти жертв фашизма каждое второе воскресенье сентября было принято в 1962 году. Главной целью памятной даты стала борьба с идеологией возрождения фашизма. Сентябрь был выбран неслучайно: на этот месяц приходятся даты начала и завершения Второй мировой войны.

В войну были втянуты 61 государство и более 80 % населения планеты. Боевые действия велись на территориях 40 стран, в морях и океанах. Вторая мировая война стала самой разрушительной по масштабам и числу человеческих жертв. Тогда погибло более 55 миллионов человек. Наибольшие потери понёс Советский Союз, потерявший 27 миллионов человек.

История показывает, что ни одна страна не получила выгоды от правления нацистов и ни один народ не обогатился в результате их господства. Одной из самых страшных черт нацистской идеологии было разделение людей по происхождению и признание человека виновным уже по факту рождения.

В России сохраняются многочисленные документальные свидетельства преступлений и злодеяний фашистов. Архивные материалы напоминают о тяжелейшем испытании, которое пришлось пережить жителям территорий, оккупированных захватчиками.

В стране также действует уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. Кроме того, законодательством предусмотрены штрафы за осквернение Дней воинской славы и памятных дат России.

Накануне память жертв фашизма почтили участники траурного митинга в Пскове.

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