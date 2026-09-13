В Палкино появился новый двор для игр и активного отдыха детей

09:00, 13 сентября 2026, ПАИ

Во дворе многоквартирного дома в Палкино завершили благоустройство в рамках работы ТОС «Уютный двор» и проекта «Лучшее – детям!». Об этом в своём канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На реализацию инициативы жители направили почти 750 тысяч рублей. Во дворе установили современный игровой комплекс с качелями, оборудовали спортивную зону для детей постарше, поставили скамейки и урны. Дополнительные средства на дальнейшее обустройство пространства выделил муниципалитет.

«Площадка уже стала точкой притяжения: дети с радостью проводят здесь время», – отметил Михаил Ведерников.

Следующим этапом для ТОС станет озеленение территории. По словам губернатора, благоустройство двора стало ещё одним примером того, как совместная работа жителей и муниципалитета позволяет менять окружающее пространство к лучшему.

Ранее сообщалось, что на набережной в Палкино активисты создали кластер для семейного отдыха.