В Палкино появился новый двор для игр и активного отдыха детей
Во дворе многоквартирного дома в Палкино завершили благоустройство в рамках работы ТОС «Уютный двор» и проекта «Лучшее – детям!». Об этом в своём канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
На реализацию инициативы жители направили почти 750 тысяч рублей. Во дворе установили современный игровой комплекс с качелями, оборудовали спортивную зону для детей постарше, поставили скамейки и урны. Дополнительные средства на дальнейшее обустройство пространства выделил муниципалитет.
«Площадка уже стала точкой притяжения: дети с радостью проводят здесь время», – отметил Михаил Ведерников.
Следующим этапом для ТОС станет озеленение территории. По словам губернатора, благоустройство двора стало ещё одним примером того, как совместная работа жителей и муниципалитета позволяет менять окружающее пространство к лучшему.
Ранее сообщалось, что на набережной в Палкино активисты создали кластер для семейного отдыха.
В Дно проходит областной фестиваль патриотического творчества «Родина героеV России моей»