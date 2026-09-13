В инфраструктуру Палкинского района вложили почти 2,5 млрд рублей

10:18, 13 сентября 2026, ПАИ

О просьбе отремонтировать улицу Труда в Палкино рассказала помощник сенатора Алексея Наумца Надежда Васильева во время поездки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в посёлок. Старое асфальтобетонное покрытие на улице давно требует ремонта, отметила Надежда Васильева.

Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX рассказал о поручении региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства: если позволят погодные условия, ремонт планируется выполнить уже в этом году.

«В целом Палкино произвело очень хорошее впечатление: благоустроенные пространства, чистые улицы, а жители радуют своей инициативностью и идеями развития территорий», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также рассказал о вложениях в инфраструктуру Палкинского округа. В рамках президентских национальных проектов и региональных программ с 2021 по 2025 год на развитие округа в совокупности направили почти 2,5 млрд рублей. В 2026 году на эти цели запланировано ещё более 170 млн рублей.

При этом губернатор подчеркнул, что в округе остаются вопросы, требующие решения, однако для их реализации есть необходимые инструменты и возможности.

«Работать, конечно, есть над чем. Но у нас есть эффективные инструменты, возможности и, что важнее всего, готовность людей включаться в общее дело. Такой отклик на местах всегда дорогого стоит», – сказал Михаил Ведерников.