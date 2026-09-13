Сезон сбора клюквы открывается по народному календарю

09:54, 13 сентября 2026, ПАИ

Православная церковь чтит 13 сентября память святого Киприана Карфагенского, жившего в III веке. Он был епископом Карфагена и прославился как искусный богослов. Большая часть его сочинений была посвящена осмыслению вопросов отступничества. Также Киприан считается создателем канонического учения о единстве церкви.

На Руси говорили, что на Куприяна (Киприана) журавли собираются на болоте и держат совет, как лететь на юг, когда отправляться и какой путь выбрать. Отсюда и второе название праздника – Журавлиное вече.

В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой, или журавлинкой. До этого срока на болота ходить было нельзя.

«Ягоду-клюкву не тронь, покуда не полыхнёт она, не отгонит тьму в зыбучую топь», – говорили мудрые люди. Если кто-то нарушал запрет, того, считалось, ждали неминуемые беды: в девку бесплодница вселится, у парня нечистая ум отберёт, а мужиков и баб нечисть может в топь уволочь.

На Куприяна первым за ягодами отправляли человека, родившегося в этот день. Говорили, что он знает дорогу к журавлиннику – месту, где родится самая крупная клюква.

Из ягод готовили разнообразные лакомства, такие как клюква в сахаре или пирожки с клюквой, варили компоты и кисели, вкусное варенье.

Также на Куприяна обычно выходили в поле убирать корнеплоды – дёргать репу, морковь и свёклу, копать картофель. Эти же овощи появлялись на столе в варёном, жареном и печёном виде. Центральное место занимал, конечно, картофель. «Картошка – хлебу присошка», – говорили крестьяне.