Вопросом нахождения в детсадах воспитанников с сахарным диабетом озаботились псковские депутаты

17:57, 08 октября 2019, ПАИ

Посещение детьми с сахарным диабетом детских садов стало предметом обсуждения в Псковском областном Собрании по инициативе председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимира Яникова и заместителя председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Лидии Драгуновой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Владимир Яников рассказал коллегам, что 5-летний ребенок общественницы Елены Перминовой, больной сахарным диабетом, не может находится в детском саду более 2,5 часов в день, поскольку не созданы условия для постоянного медицинского сопровождения, включающего регулярные замеры уровня сахара и проведение инъекций.

По мнению Елены Перминовой, медицинская сестра должна оказывать инсулинозависимым детям помощь в соответствии с рекомендациями врача-эндокринолога, но из-за системных проблем в организации работы дошкольных образовательных учреждений этого не делается.

«Делать замеры крови детям с сахарным диабетом необходимо 5-6 раз в течение дня: перед каждым приёмом пищи и через два часа после. Без этого невозможно корректировать состояние ребёнка. Получается, что родитель должен находиться в детском саду постоянно. Тогда для чего этот детский сад?» - высказалась Елена Перминова.

«Мы ограничены приказами Минздрава. Медицинский работник в детском саду не имеет права оказывать плановую специализированную помощь. Это прямое нарушение, за которое медик понесёт ответственность. Если мы хотим кардинально решить проблему, необходимо вносить поправки в федеральное законодательство», - пояснила консультант комитета по здравоохранению Любовь Варфоломеева.

Владимир Яников выразил готовность подключиться к этой работе. По его словам, если специалисты комитета подготовят чёткие предложения, региональный парламент сможет обратиться на федеральный уровень с просьбой внести необходимые коррективы в законодательство». Лидия Драгунова поддержала коллегу, напомнив про возможность рассмотрения этого вопроса всеми субъектами Северо-Запада в рамках работы Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Елена Перминова сослалась на опыт ряда других регионов, где, по её словам, для детей-инвалидов открыты специализированные группы в детских садах, и предложила создать их и в Пскове. Любовь Варфоломеева ответила, что для этого дошкольное учреждение должно иметь аккредитацию на оказание специализированной помощи, подразумевающую наличие в штате врача-эндокринолога. «У нас такой специалист единственный на всю область», — уточнила она.

Заместитель председателя Комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев обратил внимание, что на сегодняшний день только два ребенка с сахарным диабетом посещают детский сад, и создавать специализированную группу для такого количества детей нецелесообразно.

Заведующая детским садом №16 Маргарита Сорокина сообщила, что в дошкольном учреждении осуществляется контроль меню, и по необходимости производится замена блюд. «Наши воспитатели прошли обучение на базе областной больницы, с первой минуты нахождения ребенка с сахарным диабетом в группе внимание на него: как он себя чувствует, куда он пошёл, что он делает», — отметила она и добавила, что конфликт с родителями отсутствует.

«Изменение нормативной базы – не самый быстрый, но самый правильный путь», - резюмировал обсуждение Владимир Яников. Елена Перминова согласилась с мнением участников совещания.

По итогам заседания комитет по здравоохранению в ближайшие дни направит письмо в Минздрав России с просьбой разъяснить критерии медицинского сопровождения детей с сахарным диабетом в детских садах. На основе ответа Министерства подготовят предложения по изменению федерального законодательства.

В Псковской области проживает 181 ребёнок с сахарным диабетом, 16 человек из них находятся в дошкольном возрасте и только двое детей по желанию родителей посещают детский сад.