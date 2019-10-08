В Пскове временно перенесут остановку городского автобуса №8
В Пскове временно перенесут остановку городского автобуса №8. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».
С 9 по 11 октября конечная остановка автобуса переносится на остановку «Площадка». Это связано с проведением ремонтных работ на конечной остановке в Орлецах. Они там начнутся в 8:00 9 октября и завершатся к 17:00 11 октября.
Время отправления автобуса соответствует действующему расписанию.