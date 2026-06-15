Спасённые косолапые из Псковской области начали проявлять оборонительное поведение

11:08, 15 июня 2026, ПАИ

Медвежата-сироты, спасённые в Псковской области и находящиеся в Центре спасения медвежат-сирот в деревне Бубоницы Тверской области, начали проявлять оборонительное поведение. Об этом сообщили сотрудники центра в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте».

В возрасте около пяти месяцев подопечные центра начали бояться резких звуков: убегать или залезать на деревья, где могут подолгу отсиживаться. Такую же реакцию медвежата демонстрируют при появлении человека, сообщили в центре. «Наши медвежата нас боятся! Медвежата очень активно растут – меняется их внешность и поведение!» – добавили в центре.

По словам сотрудников организации, такая форма поведения заложена у медвежат на инстинктивном уровне и проявляется в определённом возрасте, а впоследствии достраивается. «Но это возможно лишь при содержании медвежат-сирот в условиях, типичных для среды обитания бурого медведя, и при минимальном контакте с человеком», – отметили специалисты.

Напомним, в середине апреля медвежат переселили в домики-берлоги (небольшие избушки) в просторных лесных вольерах. Первые несколько дней они содержались закрытыми внутри для адаптации, кормление осуществлялось там же. Через пару дней двери открыли и медвежата впервые в жизни вышли в лесные владения, где исследовали всё вокруг: бегали, играли и учились лазить по деревьям и общаться друг с другом.

Малыши значительно окрепли с момента поступления в начале января: медвежат доставили в центр под Рождество, что ознаменовало раннее начало «медвежьего сезона». История спасения медвежат, найденных без медведицы, ранее вызвала вопросы у общественности. Заместитель министра природных ресурсов Псковской области Андрей Горкунов пояснил, что случаи, когда медведицу спугнули и она бросила своих медвежат, нередки. В самом центре отметили, что этот случай для них также является особым из-за количества детёнышей в помёте.

Медвежат выхаживают в Центре спасения медвежат-сирот в деревне Бубоницы Тверской области, который основал заслуженный эколог России Валентин Пажетнов. С 2011 года его возглавляет сын основателя – Сергей Пажетнов. Учреждение работает по уникальной методике реабилитации и подготовки медвежат к жизни в дикой природе. Рекомендации центра используют не только в России, но и за рубежом.