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Общество

Псковичей приглашают присоединиться к Всероссийской минуте молчания 22 июня

Жителей Пскова приглашают присоединиться к Всероссийской акции «Минута молчания», которая пройдёт 22 июня в День памяти и скорби, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото: предоставлено пресс-службой ПГД

В 12:15 по московскому времени по всей стране будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. В этот момент россияне смогут почтить память защитников Отечества и миллионов мирных граждан, чьи жизни унесла война.

Акция ежегодно проводится в День памяти и скорби – дату начала Великой Отечественной войны.

Организаторы призывают жителей Пскова в назначенное время прервать свои дела и присоединиться к общенациональной акции памяти дома, на работе или на улице. «Минута молчания» призвана сохранить память о событиях военных лет и подвиге поколения победителей, а также напомнить о цене мира и значении исторической памяти для будущих поколений.

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