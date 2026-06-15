Юрист разъяснила порядок действий при утере аттестата

09:59, 15 июня 2026, ПАИ

Выпускники, потерявшие аттестат, могут получить его дубликат. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена Союза юристов-блогеров при МГЮА имени Кутафина и Ассоциации юристов России Евгению Балдину.

Дубликат аттестата и приложения к нему можно запросить в нескольких случаях: при утере оригинала; если после получения документа обнаружены ошибки; при смене фамилии, имени или отчества.

Чтобы получить дубликат, нужно подать письменное заявление в школу, где был выдан аттестат. В заявлении необходимо описать обстоятельства утраты документа либо указать иную причину.

Эксперт отметила, что заявление может подать сам выпускник либо его родители. Школа должна принять решение о выдаче или отказе в выдаче дубликата в течение 30 календарных дней с момента подачи заявления.

Если школа реорганизована, заявление нужно подать правопреемнику образовательной организации. Если школа ликвидирована, заявление направляется в орган управления образованием либо учредителю закрывшейся школы. Подать заявление можно лично или заказным письмом с описью и уведомлением о вручении.