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Общество

Ложный вызов спецслужб: чем может закончиться опасная шутка

Ложный вызов спецслужб – это не безобидная шутка и не способ разыграть знакомого. Каждое сообщение о якобы заложенной бомбе, захвате заложников или готовящемся нападении воспринимается как реальная угроза. На место выезжают сотрудники полиции, ФСБ, МЧС и медики, а их силы и время могли бы понадобиться тем, кто действительно нуждается в помощи.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена серьёзная ответственность. В зависимости от обстоятельств виновному может грозить крупный штраф – до двух миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до десяти лет.

Отдельную опасность представляет так называемый сваттинг – намеренный ложный вызов спецслужб по адресу другого человека. Такие действия могут привести не только к уголовной ответственности, но и к реальной угрозе для жизни и здоровья людей, оказавшихся в центре спецоперации.

Если вы стали жертвой сваттинга или получили информацию о подобной угрозе, незамедлительно сообщите об этом по номеру 112 или на телефон доверия ФСБ.

Как не стать фигурантом уголовного дела из-за неудачного розыгрыша и что делать, если мишенью злоумышленников стали вы, – рассказываем в нашем видео.

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