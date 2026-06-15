Ложный вызов спецслужб: чем может закончиться опасная шутка

10:50, 15 июня 2026, ПАИ

Ложный вызов спецслужб – это не безобидная шутка и не способ разыграть знакомого. Каждое сообщение о якобы заложенной бомбе, захвате заложников или готовящемся нападении воспринимается как реальная угроза. На место выезжают сотрудники полиции, ФСБ, МЧС и медики, а их силы и время могли бы понадобиться тем, кто действительно нуждается в помощи.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена серьёзная ответственность. В зависимости от обстоятельств виновному может грозить крупный штраф – до двух миллионов рублей, а также лишение свободы на срок до десяти лет.

Отдельную опасность представляет так называемый сваттинг – намеренный ложный вызов спецслужб по адресу другого человека. Такие действия могут привести не только к уголовной ответственности, но и к реальной угрозе для жизни и здоровья людей, оказавшихся в центре спецоперации.

Если вы стали жертвой сваттинга или получили информацию о подобной угрозе, незамедлительно сообщите об этом по номеру 112 или на телефон доверия ФСБ.

Как не стать фигурантом уголовного дела из-за неудачного розыгрыша и что делать, если мишенью злоумышленников стали вы, – рассказываем в нашем видео.