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Общество

«Я думал, это просто старость»: диспансеризация спасла жизнь псковичу

Во время выездной диспансеризации у 62-летнего псковича выявили опасное заболевание сердца, сообщили ПАИ в Псковской городской поликлинике.

Пскович долгое время не обращался к врачам, считая себя практически здоровым. Появившееся учащённое сердцебиение мужчина связывал с возрастными изменениями и не придавал этому большого значения.

Фото: ПАИ

Проблему удалось выявить во время плановой диспансеризации, которую сотрудники Отделения медицинской профилактики Псковской городской поликлиники проводили на рабочем месте пациента. В ходе осмотра врач-терапевт обратила внимание на нарушение сердечного ритма и направила мужчину на электрокардиографию.

Обследование показало наличие мерцательной аритмии – заболевания, которое может долгое время протекать без выраженных симптомов. Одним из наиболее опасных осложнений этой патологии является инсульт.

После постановки диагноза пациенту назначили необходимое лечение. По словам медиков, сейчас мужчина чувствует себя хорошо и находится под наблюдением специалистов.

В поликлинике напомнили, что диспансеризация позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда человек ещё не ощущает серьёзных проблем со здоровьем. Обследование проводится бесплатно в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Работодатели также могут организовать выездную диспансеризацию для сотрудников непосредственно на рабочих местах.

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«Я думал, это просто старость»: диспансеризация спасла жизнь псковичу

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