Борис Елкин отметил вклад «Севкабеля» в развитие промышленности Пскова

10:20, 15 июня 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин посетил предприятие ООО «Севкабель» и впечатлился масштабами и уровнем производства. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере MАХ.

Завод с 2018 года стал частью кабельного дивизиона ГК «Акрон Холдинг», сегодня это более 80 тысяч квадратных метров производственной площадки и 150 технологических линий. Здесь выпускают востребованную кабельно‑проводниковую продукцию – в том числе для атомной промышленности, судостроения, энергетики и других ключевых отраслей. Продукция предприятия идёт не только по всей России, но и в страны СНГ, а клиентская база насчитывает более 450 партнёров.

«Особенно радует, что компания активно развивается: реализует инвестпроекты, пользуется мерами господдержки, а в 2025 году подтвердила статус системообразующей организации российской экономики. Такие предприятия – гордость Пскова! Они создают рабочие места (сейчас здесь трудится 637 человек), платят налоги и укрепляют промышленный потенциал нашего города», – отметил Борис Елкин.