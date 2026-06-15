Несколько познавательных мастер-классов проведут на фестивале ​«РосянкаФест» в Полистовье

10:36, 15 июня 2026, ПАИ

На научной площадке фестиваля природы «РосянкаФест», который пройдёт в бежаницкой деревне Цевло 20 июня, можно будет принять участие в познавательных мастер-классах для детей и взрослых. Все мастер-классы начнут работу в 14:00, сообщили ПАИ в Полистовском заповеднике.

Участники мастер-класса «Лекарственные растения Псковской области» узнают, как люди раньше использовали травы и что такое фармакогнозия – наука о лекарственных растениях. Гостей ждёт дегустация травяных настоев и знакомство с растениями, которые можно встретить в природе Полистовья.

Участникам мастер-класса «Тайны рыб Полистовья» расскажут, какие рыбы обитают в местных озёрах и реках, зачем им разные формы тела, у каких рыб есть зубы и для чего им глоточные зубы. На мастер-классе участники познакомятся с удивительными фактами из жизни подводных обитателей и научатся определять возраст рыб.

На мастер-классе «Сфагнум и торф под микроскопом» один из самых важных обитателей болот откроется с неожиданной стороны. Желающие рассмотрят строение сфагнума под микроскопом, узнают, как образуется торф и почему этот мох используют в медицине, садоводстве, строительстве и даже пчеловодстве.

Мастер-класс «Химия кислотных дождей» – настоящий научный эксперимент для любознательных. Участники разберутся в химических процессах, происходящих в природе, а также изучат влияние кислотных дождей на окружающую среду.



Фестиваль проходит в рамках проекта «Озёрные летописи», поддержанного Президентским фондом природы.