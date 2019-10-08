Более 20 уголовных дел возбудили за незаконный вылов рыбы в Псковской области в этом году

18:09, 08 октября 2019, ПАИ

22 уголовных дела за незаконный вылов водных биоресурсов возбудили в Псковской области за 9 месяцев текущего года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

За этот период времени инспекторы выявили 517 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов, выписали штрафов на сумму 1 млн 313 тысяч рублей, а взыскали — на сумму 918 тысяч рублей. Кроме этого, 893 тыс. рублей взыскали по искам за ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам.

Также Росрыболовство изъяло на псковских водоёмах 1 тысячу 371 кг водных биоресурсов, 1 тысячу 217 незаконных орудий лова и 12 транспортных средств.