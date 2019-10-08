0
21:02
Прощальный концерт «Ленинграда» состоится 12 октября
19:30
Псковская область заняла третье место среди регионов СЗФО по производству молока
18:27
Объявлен аукцион на подготовку документации для ремонта обрушившегося моста в Себежском районе
18:11
Как предупредить болезни: ПАИ-live Надеждой Рагозиной
17:43
Более 40 млн рублей направят на реконструкцию Псковской областной библиотеки
17:40
Псковский симфонический оркестр может получить статус губернаторского
17:29
Редактор спортивного портала будет бороться за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
Еще новости
Общество

Псковская область заняла третье место среди регионов СЗФО по производству молока

Псковская область заняла третье место среди регионов Северо-Западного федерального округа по объему произведенного молока. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области со ссылкой на Национальный союз производителей молока, в регионе за первое полугодие произвели 99 тысяч тонн молока.

А по итогам прошлого года Псковская область вошла в ТОП-25 субъектов России по молочной продуктивности. Отмечается, что среднегодовой надой молока на одну фуражную корову в регионе в 2018 году составил более 5,6 тыс. кг.

Крупнейшими производителями являются ООО «Слактис», ООО «Зеленая лига», ООО «Добручи-2», ООО «Агрофирма «Черская», ЗАО «Агрофирма «Победа», ООО «Племзавод «Вязье». Крупнейшим переработчиком молока выступает «Великолукский молочный комбинат».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Прощальный концерт «Ленинграда» состоится 12 октября
08 октября 2019
Прощальный концерт «Ленинграда» состоится 12 октября
Псковская область заняла третье место среди регионов СЗФО по производству молока
08 октября 2019
Псковская область заняла третье место среди регионов СЗФО по производству молока
Объявлен аукцион на подготовку документации для ремонта обрушившегося моста в Себежском районе
08 октября 2019
Объявлен аукцион на подготовку документации для ремонта обрушившегося моста в Себежском районе
Как предупредить болезни: ПАИ-live Надеждой Рагозиной
08 октября 2019
Как предупредить болезни: ПАИ-live Надеждой Рагозиной
Более 40 млн рублей направят на реконструкцию Псковской областной библиотеки
08 октября 2019
Более 40 млн рублей направят на реконструкцию Псковской областной библиотеки
Псковский симфонический оркестр может получить статус губернаторского
08 октября 2019
Псковский симфонический оркестр может получить статус губернаторского
Редактор спортивного портала будет бороться за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
08 октября 2019
Редактор спортивного портала будет бороться за статуэтку премии «Народное признание – 2019»
Воспитанница интерната из Псковской области представит своё платье на «Неделе моды» в Москве
08 октября 2019
Воспитанница интерната из Псковской области представит своё платье на «Неделе моды» в Москве

Идет загрузка...