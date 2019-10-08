Псковская область заняла третье место среди регионов СЗФО по производству молока

19:30, 08 октября 2019, ПАИ

Псковская область заняла третье место среди регионов Северо-Западного федерального округа по объему произведенного молока. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области со ссылкой на Национальный союз производителей молока, в регионе за первое полугодие произвели 99 тысяч тонн молока.

А по итогам прошлого года Псковская область вошла в ТОП-25 субъектов России по молочной продуктивности. Отмечается, что среднегодовой надой молока на одну фуражную корову в регионе в 2018 году составил более 5,6 тыс. кг.

Крупнейшими производителями являются ООО «Слактис», ООО «Зеленая лига», ООО «Добручи-2», ООО «Агрофирма «Черская», ЗАО «Агрофирма «Победа», ООО «Племзавод «Вязье». Крупнейшим переработчиком молока выступает «Великолукский молочный комбинат».