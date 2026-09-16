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Первый в мире робот-проводник начнёт работать в российских поездах

Первый в мире робот-проводник вскоре начнёт работать в поездах Российских железных дорог. Об этом заявил генеральный директор РЖД Олег Белозёров, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» Международного фестиваля молодёжи, пишет газета «Известия».

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

По словам главы холдинга, робот уже поучаствовал в экспериментальном рейсе на высокоскоростном поезде.

Олег Белозёров подчеркнул, что роботизированные комплексы не заменят человека полностью: люди будут управлять большим числом роботов, однако решения по-прежнему останутся за человеком. Он также отметил, что работа проводника с пассажирами сложна и требует душевного отношения.

В дальнейшем беспилотные технологии на железной дороге могут стать основой развития транспорта в крупнейших городах России – это позволит сэкономить время пассажиров, добавил Олег Белозёров.

Ранее, 31 июля, на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава РЖД поблагодарил его за регулярную поддержку железнодорожников. Он уточнил, что в холдинге работает 851 тысяча человек, производительность труда выросла, а средняя зарплата в коллективе составляет 119 тысяч рублей.

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