Первый в мире робот-проводник начнёт работать в российских поездах

23:06, 16 сентября 2026, ПАИ

Первый в мире робот-проводник вскоре начнёт работать в поездах Российских железных дорог. Об этом заявил генеральный директор РЖД Олег Белозёров, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые» Международного фестиваля молодёжи, пишет газета «Известия».

По словам главы холдинга, робот уже поучаствовал в экспериментальном рейсе на высокоскоростном поезде.

Олег Белозёров подчеркнул, что роботизированные комплексы не заменят человека полностью: люди будут управлять большим числом роботов, однако решения по-прежнему останутся за человеком. Он также отметил, что работа проводника с пассажирами сложна и требует душевного отношения.

В дальнейшем беспилотные технологии на железной дороге могут стать основой развития транспорта в крупнейших городах России – это позволит сэкономить время пассажиров, добавил Олег Белозёров.

Ранее, 31 июля, на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава РЖД поблагодарил его за регулярную поддержку железнодорожников. Он уточнил, что в холдинге работает 851 тысяча человек, производительность труда выросла, а средняя зарплата в коллективе составляет 119 тысяч рублей.