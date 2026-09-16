В Псковской области чествовали работников лесного хозяйства

23:15, 16 сентября 2026, ПАИ

Торжественная церемония вручения региональных наград лучшим работникам лесного хозяйства состоялась в правительстве Псковской области в среду, 16 сентября. Мероприятие прошло накануне профессионального праздника — Дня работника леса, который отмечается в третье воскресенье сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе исполнительного органа власти.

Региональные награды по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вручил руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов.

«Почти 40 % территории Псковской области занимают леса. Это не только основа нашего экономического и экологического благополучия, но и во многом символ и визитная карточка Псковской области. Лес — это то, что делает наш край самым живописным и уютным. Именно на ваших плечах лежит задача найти хрупкий баланс между хозяйственной деятельностью, использованием лесов и их экологической составляющей. Это достигается благодаря вашему ежедневному труду в тяжёлых условиях и в любую погоду, что вызывает бесконечное уважение», — выступил Андрей Вьюнов.

Руководитель аппарата правительства региона обратил внимание на серьёзные результаты работы специалистов лесного хозяйства. Так, за последние пять лет в Псковской области восстановлено 33 тыс. га леса. При поддержке президентского нацпроекта «Экологическое благополучие» создан современный тепличный комплекс для выращивания посадочного материала. Это открывает дополнительные возможности дальнейшего восстановления лесов.

«Хочу сказать слова благодарности наиболее опытным представителям отрасли ещё и за то, что вы ведёте наставническую деятельность и передаёте молодому поколению сотрудников самое главное — любовь и бережное отношение к лесу. Пусть наши леса остаются такими же крепкими, красивыми и приносят не только экономические блага, но и человеческую радость», — заключил Андрей Вьюнов.

За значительные заслуги в охране, защите и воспроизводстве лесов на территории Псковской области почётным знаком «За заслуги перед Псковской областью» награждён руководитель Порховского лесничества Владимир Сорокин. В своём ответном слове Владимир Сорокин поблагодарил за высокую оценку труда и поддержку лесного комплекса.

«Мы, специалисты лесного хозяйства, постараемся и в дальнейшем добросовестно исполнять свои полномочия», — добавил он.

За личные заслуги в организации и осуществлении деятельности по использованию и сохранению лесов звания «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» удостоены мастер питомника отдела выращивания сеянцев для лесовосстановления общества с ограниченной ответственностью «Экополис» Анатолий Анисимов и мастер леса Лядского участкового лесничества Плюсского лесничества Сергей Щербин.

Также за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов Андрей Вьюнов вручил почётные грамоты губернатора Псковской области и благодарственные письма правительства региона.

Ранее сообщалось, что количество незаконных рубок в Псковской области снизилось более чем на 50 %.