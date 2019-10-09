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Общество

На 35% вырос нелегальный рынок такси в России

С 2017 года объём нелегального рынка такси в России увеличился на 35% и достиг отметки в 101 млрд рублей. Доля нелегального рынка составляет не менее 12% от общего объёма, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитического центра при правительстве России.

В прошлом году количество выданных разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 8% и не восстановилось в текущем. Доля нелегальных поездок достигает около 16% по всей стране. В 21 регионе она превышает 25%, а в 13 — более 50%.

Также зафиксировано большое число случаев, когда компании уходят от налогов через оформление таксистов в качестве индивидуальных предпринимателей.

Эксперты отмечают, что дополнительные налоговые поступления в бюджет от нелегалов могли бы достигнуть примерно 6 млрд рублей.

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