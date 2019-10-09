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Общество

Вино на 630 тысяч рублей пытался провести гражданин из Латвии в Псковскую область

Незадекларированное вино стоимостью 630 тысяч рублей обнаружили псковские таможенники в салоне автомобиля на российско-латвийской границе в пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданин при пересечении российско-латвийской границы пытался провести в автомобиле без пассажирской таможенной декларации 59 бутылок различного испанского и итальянского вина и 2 бутылки винного уксуса. Общий объем незаконно перемещаемого товара составил 46 литров, а стоимость превысила 636 тысяч рублей.

Мужчина пояснил таможенникам, что ввозил вино для личного потребления. Однако по закону физическим лицам запрещается ввозить из-за рубежа больше 5 литров алкоголя. При этом алкоголь свыше 3 литров необходимо внести в декларацию, и за каждый литр сверх нормы заплатить таможенные пошлины в размере 10 евро за 1 литр, чего гражданин не сделал. В связи с этим по данному факту Псковская таможня возбудила уголовное дело, проводится расследование.

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