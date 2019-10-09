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Псковский студент доверил полмиллиона рублей приятелю и лишился денег

В Пскове 18-летний студент доверил 505 тысяч рублей своему 19-летнему приятелю и лишился практически всех денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, студент хранил свои деньги на сберегательной книжке. Приятель посоветовал молодому человеку для удобства перевести средства на его карту. Студент обналичил деньги и перевёл их на карту друга. Однако приятель начал тратить средства на свои личные нужды. В итоге на счету остались лишь несколько десятков тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), проводится расследование. Санкция этой статьи предусматривает наказание от штрафа вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

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