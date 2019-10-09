Арест грозит россиянину за попытку дать взятку литовскому пограничнику

11:48, 09 октября 2019, ПАИ

Арест или штраф грозят 45-летнему гражданину России, который попытался дать взятку литовскому пограничнику. Инцидент произошёл на пункте пропуска Мядининкай на границе Литвы и Белоруссии, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Службы государственной охраны границы (VSAT).

Россиянин прибыл в пункт пропуска на зарегистрированном в РФ грузовике Volvo FH Truck с прицепом Schmitz SKO со стороны Белоруссии. У его при себе были шесть пачек белорусских сигарет, тогда как в Литву разрешён ввоз только двух пачек.

Водитель признался, что в курсе такой нормы, поэтому в паспорт, который передал пограничнику, вложил 5 евро в качестве взятки. Сотрудник VSAT предупредил, что за такие действия грозит уголовная ответственность, на что россиянин ответил, что знает и об этом, но продолжил предлагать взятку.

В итоге водителя задержали. По данному факту ведётся досудебное расследование.