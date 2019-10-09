Труп мужчины найден на Сиреневом бульваре в Пскове

15:03, 09 октября 2019, ПАИ

Тело 50-летнего мужчины обнаружено в Пскове на Сиреневом бульваре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

«Шла женщина. Увидела, что лежит мужчина, хотела подойти помочь, а он не подает признаков жизни. Вызвала Скорую помощь», - рассказали в пресс-службе.

Сейчас на месте работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Видимых признаков насильственной смерти пока не обнаружили.