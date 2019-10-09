ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
В Пскове на реке Великой ведутся ремонтные работы на газопроводе. Об этом Псковскому агентству информации рассказали рабочие компании «Газпром».
Сотрудники компании укладывают мешки с песком у трубы, проходящей по дну реки Великой. После этого, мешки накрываются специальной гибко-эластичной плиткой.
Работы на малой глубине уже выполнены. Всего предстоит укрепить 75 метров трубы.
Для выполнения работ у специалисты применяют компрессор высокого давления и маски.
Псковское агентство информации направило запрос в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» для получения более подробной информации о проводимых работах.