0
16:17
ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
14:38
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
13:39
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
13:16
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
11:41
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы
10:58
Губернатор озвучил планы по развитию Талабских островов
10:31
Группа волонтеров приюта для собак «Помощь животным. Веретье» поборется за статуэтку «Народного признания»
Еще новости
Общество

ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки

В Пскове на реке Великой ведутся ремонтные работы на газопроводе. Об этом Псковскому агентству информации рассказали рабочие компании «Газпром».

Сотрудники компании укладывают мешки с песком у трубы, проходящей по дну реки Великой. После этого, мешки накрываются специальной гибко-эластичной плиткой.

Работы на малой глубине уже выполнены. Всего предстоит укрепить 75 метров трубы.

Для выполнения работ у специалисты применяют компрессор высокого давления и маски.

Псковское агентство информации направило запрос в ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» для получения более подробной информации о проводимых работах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
09 октября 2019
ФОТОФАКТ: Рабочие скидывают в реку Великую в Пскове мешки
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
09 октября 2019
Кутюрье Вячеслав Зайцев оценил созданную великолучанками коллекцию
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
09 октября 2019
Власти Пскова: 106 камер на улице Свердлова демонтировали в целях их сохранности
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
09 октября 2019
Почти тысячу специалистов в сфере цифровой экономики подготовят в Псковской области
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы
09 октября 2019
Для жителей Талабских островов могут ввести особые квоты на вылов рыбы
Губернатор озвучил планы по развитию Талабских островов
09 октября 2019
Губернатор озвучил планы по развитию Талабских островов
Группа волонтеров приюта для собак «Помощь животным. Веретье» поборется за статуэтку «Народного признания»
09 октября 2019
Группа волонтеров приюта для собак «Помощь животным. Веретье» поборется за статуэтку «Народного признания»
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года
08 октября 2019
PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

Идет загрузка...