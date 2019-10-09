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Общество

Кольцевой водопровод ремонтируют в Великих Луках в рамках нацпроекта

В Великих Луках реконструируют систему кольцевого водопровода, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Работы ведутся в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

Данная система направляет воду от очистных сооружений в разные микрорайоны города. Первый заместитель главы администрации Великих Лук Юрий Власюк рассказал, что реконструкция позволит городу со временем уйти от речного забора воды. Сейчас большинство великолучан уже обеспечены водой из подземного источника.

В течение двух лет будут заменены 1,3 км водопровода в районе улицы Тургенева. Этот участок является наиболее аварийным, так как состоит из изношенных труб различного диаметра.

В 2019 году планируется заменить трубы на участке длиной более 530 метров. Сейчас рабочие установили усиленные полипропиленовые трубы большого диаметра — 560 мм, продолжается врезка и установка заглушек. На данные цели направят более 17 млн рублей.

В 2020 году продолжение реконструкции обойдется в сумму более 26 млн рублей, будут приведены в порядок еще более 700 метров кольцевого водопровода. В 2021 году в рамках нацпроекта предполагается отремонтировать модули очистных сооружений Великих Лук.

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