Бытовую технику разыграет псковский «Максимус» в свой день рождения
Торговый центр «Максимус» в Пскове разыграет в своей день рождения 13 октября бытовую технику, сообщили Псковскому агентству информации в администрации комплекса.
«Помимо обширной развлекательной программы, гостей праздника ожидают розыгрыши подарков», — отметили в «Максимусе» и добавили, что подобные розыгрыши стали возможными благодаря активному участию магазинов торгового центра, которые предоставили подарочные наборы своей продукции, кофемолки, фены, весы, блинницы и многое другое.
Праздник состоится 13 октября в 13:00, вход свободный.