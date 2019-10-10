Пропавший с площади Ленина в Пскове гном нашёлся на частном участке

12:24, 10 октября 2019, ПАИ

Житель Пскова обнаружил на частном участке на улице Яна Райниса одного из трёх гномов, похищенных из скульптурной композиции, известной как «Семь гномов», которая расположена на площади Ленина. Активист направил соответствующие заявление главе администрации Пскова Александру Братчикову, сообщается в группе «Защитим стадион Электрон» в социальной сети «ВКонтакте».

В заявлении отмечается, что сейчас в скульптурной композиции «Семь гномов» на площади Ленина сейчас стоят четыре гнома, а три отсутствуют. «На днях мною была обнаружена статуя гнома с фонариком», - пишет пскович и просит уточнить, находится ли архитектурная композиция «Семь гномов» на балансе муниципалитета.

Также в письме гражданин просит принять необходимые меры для возвращения скульптуры гнома с фонариком и двух других гномов на своё законное место – площадь Ленина, а также требует привлечь к ответственности виновных лиц.